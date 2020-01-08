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Fenerbahçe Simon Falette'yi açıkladı taraftar çıldırdı! ''Bu yönetim şampiyon olmak istemiyor''
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan stoper oyuncusu Simon Falette İstanbul'a gelmişti. Almanya Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt takımının Gineli oyuncu bu sezon bir resmi maçta görev yapmıştı. Sarı-lacivertli takım resmi sitesindenSimon Falette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Taraftarlar şampiyonluğun çok önemli olduğunu düşündükleri bu sezonda yapılan bu transfere büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimine serzenişte bulunan taraftarlar Damien Comolli ve Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte yaşanan gelişmeler ve Fenerbahçe'nin transferinin sosyal medyada yankıları...
8 Ocak 2020 Çarşamba 19:37
Güncelleme: 08.01.2020 23:56
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Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
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Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a gelmişti. Sağlık kontrolünden geçirilen Gineli futbolcu sarı-lacivertli takıma imzayı attı.
Fenerbahçe yönetiminin yaptığı bu transfer sarı-lacivertli taraftarları hiç memnun etmezken, sportif direktör DamienComolli eleştirilerin odağındaki isim durumunda bulunuyor.
Sarı-lacivertli traftarlarSimonFalette transferine sosyal medyada büyük tepki gösterirken Ali Koç'un vizyonunu anlayamadıklarını belirtti ve Comolli'yi istifaya davet etti.
İşte Fenerbahçe taraftarının Simon Falette tepkisi...