Fenerbahçe Simon Falette'yi açıkladı taraftar çıldırdı! ''Bu yönetim şampiyon olmak istemiyor''

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan stoper oyuncusu Simon Falette İstanbul'a gelmişti. Almanya Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt takımının Gineli oyuncu bu sezon bir resmi maçta görev yapmıştı. Sarı-lacivertli takım resmi sitesindenSimon Falette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Taraftarlar şampiyonluğun çok önemli olduğunu düşündükleri bu sezonda yapılan bu transfere büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimine serzenişte bulunan taraftarlar Damien Comolli ve Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte yaşanan gelişmeler ve Fenerbahçe'nin transferinin sosyal medyada yankıları...

8 Ocak 2020 Çarşamba 19:37 Güncelleme: 08.01.2020 23:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





