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11 Ocak 2020, Cumartesi
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için masaya oturuyor

Brescia Zajc için masaya oturuyor

 'a talip olan 'nın F.Bahçe ile resmi görüşmelere başlayacağı bildirildi.

'a talip olan 'nın F.Bahçe ile resmi görüşmelere başlayacağı bildirildi. İtalyan ekibine yakın Bresciaoggi sitesi, mavi-beyazlı ekibin diğer hedeflerinden umduğunu bulamadığını vurguladı. Zajc isminin yeniden öne çıktığı belirtilirken, "Sloven futbolcu transfere onay verdi. F.Bahçe ile görüşmeler yakında başlayacak" denildi.

  1. 11.1.2020
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