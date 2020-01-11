Brescia Zajc için masaya oturuyor

Miha Zajc'a talip olan Brescia'nın F.Bahçe ile resmi görüşmelere başlayacağı bildirildi. İtalyan ekibine yakın Bresciaoggi sitesi, mavi-beyazlı ekibin diğer transfer hedeflerinden umduğunu bulamadığını vurguladı. Zajc isminin yeniden öne çıktığı belirtilirken, "Sloven futbolcu transfere onay verdi. F.Bahçe ile görüşmeler yakında başlayacak" denildi.