2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM takviminde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Sınavı), KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ALES ve YÖKDİL gibi önemli sınavlar yer alacak. ÖSYM sınav takvimi açıklandığında başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sınav sonuç açıklama tarihleri de belli olacak. Tüm adaylar, sınav hazırlıklarını planlamak için ÖSYM'nin resmi duyurusunu yakından takip ediyor. 2026 yılına yaklaşılırken, adaylar "YKS 2026 ne zaman yapılacak?", "KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "MSÜ sınav tarihi belli oldu mu?" sorularını araştırıyor.

2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS SINAVLARI NE ZAMAN?

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

KPSS OTURUMLARI EYLÜL'DE YAPILACAK

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de,

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de,

KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de,

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak.