Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün! 22 Kasım Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉 Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 👈

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? Sayısal loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar paylaşıldı. 22 Kasım çılgın sayısal loto sonuçları, Milli Piyango resmi platformlarında erişime açıldı. Bu hafta katılımcılar özellikle büyük ikramiyenin devredip devretmediğini araştırırken, "Sayısal loto sonuçları son dakika haberleri" internette en çok aranan kelimelerden biri oldu. Bilet sahibi vatandaşlar, çılgın sayısal loto bilet sorgulama sayfası üzerinden kazanıp kazanmadığını hemen öğrenebiliyor. Sonuçlara ulaşmak isteyenler için sorgulama bağlantısı erişime açıldı. Peki, Çılgın Sayısal Loto 22 Kasım 2025 çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

19 KASIM 2025 21:30 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

5-15-59-61-82-86 Joker : 62 Süperstar: 69

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO 22 KASIM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN