Union SG Galatasaray maçı öncesi liderliğini korudu!

Belçika Pro Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, sahasında Cercle Brugge'yi konuk etti. Stade Joseph Marien'de oynanan mücadelede USG, rakibini 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Promise David ve Raul Florucz'dan geldi. Bu sonuçla Union Saint-Gilloise puanını 36'ya yükselterek liderliğini korudu. Cercle Brugge ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile salı günü İstanbul'da karşılaşacak.