Premier Lig | Newcastle United-Manchester City maçı izle! Hangi kanalda?

Premier Lig | Newcastle United-Manchester City maçı izle! Hangi kanalda?

Newcastle United, Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City'i konuk ediyor. Ligde dengeleri değiştirecek ve zirveyi yeniden yazabilecek karşılaşmada ev sahibi takım, milli ara öncesi üst üste aldığı mağlubiyetleri unutturmak için sahaya çıkacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri ise şampiyonluk yarışında liderliğe en yakın konumunu kaybetmemek için mücadele edecek. Galibiyet serisini 3'e çıkararak hem taraftarını coşturmak hem de zirve yolunda moral depolamak isteyen Manchester City, deplasmandaki 4. zaferini kazanmak istiyor. Peki Newcastle United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 14:50
Premier Lig | Newcastle United-Manchester City maçı izle! Hangi kanalda?

Newcastle United-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de heyecan, milli aranın ardından 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Newcastle United, St. James' Park'ta Manchester City'i konuk edecek. Zorlu rakibi karşısında evinde kazanmak isteyen Eddie Howe'nin ekibi, bu sezon aldığı galibiyet sayısını 4'e çıkarmak için mücadele edecek. Manchester City ise liderlik yolunda hata yapmak istemiyor. 3 puan alması halinde lider Arsenal ile puan farkını 1'e düşürecek olan konuk ekip, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. İşte Newcastle United-Manchester City maçı yayın bilgileri...

Newcastle United-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Manchester City maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, St. James' Park'ta oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Newcastle United-Manchester City MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland

