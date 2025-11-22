Premier Lig | Newcastle United-Manchester City maçı izle! Hangi kanalda?

Newcastle United-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de heyecan, milli aranın ardından 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Newcastle United, St. James' Park'ta Manchester City'i konuk edecek. Zorlu rakibi karşısında evinde kazanmak isteyen Eddie Howe'nin ekibi, bu sezon aldığı galibiyet sayısını 4'e çıkarmak için mücadele edecek. Manchester City ise liderlik yolunda hata yapmak istemiyor. 3 puan alması halinde lider Arsenal ile puan farkını 1'e düşürecek olan konuk ekip, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. İşte Newcastle United-Manchester City maçı yayın bilgileri...

Newcastle United-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Manchester City maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, St. James' Park'ta oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Newcastle United-Manchester City MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland