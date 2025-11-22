Burnley-Chelsea maçı detayları: Canlı yayın kanalı ve saati!

Burnley-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de milli aranın ardından heyecan, 12. hafta maçlarıyla başlıyor. Burnley, 3. sıradaki rakibi Chelsea'yi konuk edecek. Sezon başından bu yana 7 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vererek dönüm noktası yaratmak istiyor. Chelsea ise sezona 3 mağlubiyetle devam ediyor. Milli ara öncesi Tottenham'ı deplasmanda tek golle, Wolves'i ise 3-0'lık skorla deviren İngiliz devi, ikinciliğe yükselme şansı için sahaya çıkacak. İşte Burnley-Chelsea maçı detayları...

BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Chelsea maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Turf Moor'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 15.30'da başlayacak.

BURNLEY-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Peter Bankes yönetecek.

BURNLEY-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Pedro, Garnacho; Delap