Haberler İngiltere Premier Lig Burnley-Chelsea maçı detayları: Canlı yayın kanalı ve saati!

Premier Lig'in 12. haftasında Burnley, Turf Moor'da Chelsea'yi konuk edecek. Ligde 10 puan toplayarak 17. sıraya yerleşen ve düşme hattı sınırında olan ev sahibi takım, bu sezon 4. galibiyeti için rakibi karşısında sürpriz arayacak. Chelsea ise 20 puanla oturduğu 3. sıradan 2'ye yükselme mücadelesi verecek. Manchester City ile arasında 2 puan fark bulunan Enzo Maresca'nın ekibi, hata yapmak istemiyor. Peki Burnley-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 13:27
Burnley-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de milli aranın ardından heyecan, 12. hafta maçlarıyla başlıyor. Burnley, 3. sıradaki rakibi Chelsea'yi konuk edecek. Sezon başından bu yana 7 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vererek dönüm noktası yaratmak istiyor. Chelsea ise sezona 3 mağlubiyetle devam ediyor. Milli ara öncesi Tottenham'ı deplasmanda tek golle, Wolves'i ise 3-0'lık skorla deviren İngiliz devi, ikinciliğe yükselme şansı için sahaya çıkacak. İşte Burnley-Chelsea maçı detayları...

BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Chelsea maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Turf Moor'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 15.30'da başlayacak.

BURNLEY-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Peter Bankes yönetecek.

BURNLEY-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Pedro, Garnacho; Delap

