Brighton-Brentford maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton-Brentford maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 12. haftasında Brighton, evinde Brentford'u konuk edecek. The American Express'teki heyecanlı karşılaşmada alınacak 3 puan, tablonun orta sıralarını yeniden şekillendirecek. İki takımın puanı eşitken 2 averaj farkıyla rakibinin üstünde yer alan Brighton, 3 puanla 11. sıradan 5. sıraya atlama şansını yakalayabilir. Brentford ise deplasmanda çıkacağı karşılaşmadan galibiyetle dönmek istiyor. Peki Brighton-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 14:32
Brighton-Brentford maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brighton, Premier Lig'in 12. haftasında Brentford'u ağırlıyor. Fabian Hürzeler'in öğrencileri, milli ara öncesi gittiği Crystal Palace deplasmanından golsüz beraberlikle dönmesinin ardından galibiyetle dönmek istiyor. Brentford ise hemen üst sırasında yer alan rakibi karşısında 3 puan alarak yükselmenin peşinde. İşte Brighton-Brentford maçı detayları!

BRIGHTON-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brighton-Brentford maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, The American Express'te oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

BRIGHTON-BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Ouattara; Thiago


