Haberler İngiltere Premier Lig Fulham-Sunderland maçı izle: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fulham-Sunderland maçı izle: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fulham, Premier Lig'in 12. haftasında Sunderland'ı konuk ediyor. Milli ara öncesi son maçında 4 maçlık mağlubiyet serisi ardından 1 galibiyet alan ve tam toparlanma sürecine girecekken Everton deplasmanında 2-0!lık galibiyetle yıkılan Marco Silva'nın ekibi, 6 puanla yer aldığı 15. sıradan yukarı tırmanmayı hedefliyor. Sunderland ise 19 puanla 4. sırada ve ilk 3 hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 14:12
Fulham-Sunderland maçı izle: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fulham-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli aranın sona ermesiyle 12. hafta maçları start aldı. Fulham, Craven Cottage'de Sunderland'ı konuk edecek. Milli ara öncesi mağlubiyet serileriyle ligde 15.sıraya gerileyen ev sahibi ekip, rakibi karşısında taraftarının gücüyle sürpriz arayacak. Sunderland ise milli ara öncesi geçtiği düşüşle 2 maçlık beraberlik serisini deplasmanda noktalamak istiyor. Peki Fulham-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fulham-Sunderland maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Londra'da, Craven Cottage'deki karşılaşma, saat 18.00'da başlayacak.

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Sunderland maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Darren England yönetecek.

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Kevin; Jimenez

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee

G.Saray'ın Lookman planı! Osimhen ve...
