Fulham-Sunderland maçı izle: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli aranın sona ermesiyle 12. hafta maçları start aldı. Fulham, Craven Cottage'de Sunderland'ı konuk edecek. Milli ara öncesi mağlubiyet serileriyle ligde 15.sıraya gerileyen ev sahibi ekip, rakibi karşısında taraftarının gücüyle sürpriz arayacak. Sunderland ise milli ara öncesi geçtiği düşüşle 2 maçlık beraberlik serisini deplasmanda noktalamak istiyor. Peki Fulham-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fulham-Sunderland maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Londra'da, Craven Cottage'deki karşılaşma, saat 18.00'da başlayacak.

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Sunderland maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Darren England yönetecek.

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Kevin; Jimenez

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee