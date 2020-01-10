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10 Ocak 2020, Cuma
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'de barbekü keyfi

Fenerbahçe'de barbekü keyfi

Sarı-lacivertli oyuncular dün sabahki idmanın ardından barbekü partisi yaptı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen organizasyonda oyuncular bol bol et yiyip, stres attı. Yönetim kurulu üyesi de barbeküde yer aldı.

Sarı-lacivertli oyuncular dün sabahki idmanın ardından barbekü partisi yaptı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen organizasyonda oyuncular bol bol et yiyip, stres attı. Yönetim kurulu üyesi de barbeküde yer aldı.

  1. 10.1.2020
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