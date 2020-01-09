Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor? Damien Comolli...
Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ile yol ayrımına gelindi. Takım kampından bugün akşam saatlerinde ayrılan Comolli, İstanbul'a dönerek başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacak.
Simon Falette transferine olumsuz yaklaştığı iddia edilen Comolli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ali Koç'un bu transferden sorumlu olduğunu ve oyuncunun taraftarlarca iyi bir şekilde karşılanmasını istemişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine son verilirken, Fransız futbol adamı takım kampından ayrılarak İstanbul'a Ali Koç ile görüşmeye gitti. Yapılacak görüşmenin ardından Comolli'nin durumu netlik kazanacak.
Bugün yaptığı açıklamalarla Ali Koç'tan sert tepki aldığı ileri sürülen Comolli'nin görevine son verilebilir.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 22:23
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor? Damien Comolli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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