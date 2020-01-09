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09 Ocak 2020, Perşembe
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'de bir dönem sona mı eriyor? ...

Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor? Damien Comolli...

'de bir süredir sportif direktör 'nin yardımcısı olarak çalışan 'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren 'de sportif direktör ile yol ayrımına gelindi. Takım kampından bugün akşam saatlerinde ayrılan Comolli, İstanbul'a dönerek başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacak.

Simon Falette transferine olumsuz yaklaştığı iddia edilen Comolli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ali Koç'un bu transferden sorumlu olduğunu ve oyuncunun taraftarlarca iyi bir şekilde karşılanmasını istemişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Comolli'nin yardımcısı 'in görevine son verilirken, Fransız futbol adamı takım kampından ayrılarak İstanbul'a Ali Koç ile görüşmeye gitti. Yapılacak görüşmenin ardından Comolli'nin durumu netlik kazanacak.

Bugün yaptığı açıklamalarla Ali Koç'tan sert tepki aldığı ileri sürülen Comolli'nin görevine son verilebilir.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 22:23
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