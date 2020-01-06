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06 Ocak 2020, Pazartesi
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kampında ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Antalya kampında ilk antrenmanına çıktı

'de ikinci yarı hazırlıkları için 'da kampa giren , ilk antrenmanını yaptı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesinde gerçekleştirilen kamptaki ilk antrenmanın salonda yapıldığı aktarıldı.

Devre arası hazırlıklarını 'da sürdüren takımlardan , ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcuların sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 06.01.2020
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