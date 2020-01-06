Fenerbahçe Antalya kampında ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını yaptı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesinde gerçekleştirilen kamptaki ilk antrenmanın salonda yapıldığı aktarıldı.
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımlardan Fenerbahçe, ilk idmanına çıktı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcuların sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 06.01.2020
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