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05 Ocak 2020, Pazar
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Mehmet Ekici Malatya yolcusu

'ın kadroda düşünmediği , takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında lisansı çıkartılmayan ve ilk yarıda forma giymeyen tecrübeli oyuncuyla vedalaşıldı. Kulüpten bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Mehmet Ekici'nin 'ya yakın olduğu öğrenildi.

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği , takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında lisansı çıkartılmayan ve ilk yarıda forma giymeyen tecrübeli oyuncuyla vedalaşıldı. Kulüpten bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Mehmet Ekici'nin 'ya yakın olduğu öğrenildi.
  1. 5.1.2020
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