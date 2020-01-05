Mehmet Ekici Malatya yolcusu
Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Mehmet Ekici, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında lisansı çıkartılmayan ve ilk yarıda forma giymeyen tecrübeli oyuncuyla vedalaşıldı. Kulüpten bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Mehmet Ekici'nin Yeni Malatya'ya yakın olduğu öğrenildi.
Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Mehmet Ekici, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında lisansı çıkartılmayan ve ilk yarıda forma giymeyen tecrübeli oyuncuyla vedalaşıldı. Kulüpten bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Mehmet Ekici'nin Yeni Malatya'ya yakın olduğu öğrenildi.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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