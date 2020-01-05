Brescia Zajc için beklemede - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Brescia Zajc için beklemede

Zajc için beklemede

Brescia Zajc için beklemede

Devre arasında ayrılması gündemde olan , 'nın radarına girmişti. Sloven oyuncunun sakatlık durumunu yakından takip eden ekibinin, iyileşme sürecine göre harekete geçeceği belirtildi.

Devre arasında ayrılması gündemde olan , 'nın radarına girmişti. Sloven oyuncunun sakatlık durumunu yakından takip eden ekibinin, iyileşme sürecine göre harekete geçeceği belirtildi. İlk yarının sonlarında ağır bir sakatlık yaşayan 25 yaşındaki yıldızın, yaklaşık 1 ay sonra takıma dönmesi bekleniyor. F.Bahçe 3.5 milyon euro'ya aldığı Zajc'dan önemli bir gelir bekliyor.
  1. 5.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brescia Zajc için beklemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN