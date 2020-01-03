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03 Ocak 2020, Cuma
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İrfan Can’ın talipleri artıyor

İrfan Can’ın talipleri artıyor

Uzun süredir 'nin gündemindeki isimlerden olan 'ye yeni talip çıktı. Daha önce İspanyol Sevilla'nın da takip ettiği 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekiplerinin de devreye girdiği iddia edildi.

Uzun süredir 'nin gündemindeki isimlerden olan 'ye yeni talip çıktı. Daha önce İspanyol Sevilla'nın da takip ettiği 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekiplerinin de devreye girdiği iddia edildi. Birçok kulübün Başakşehir'in kapısını çaldığı öğrenilirken, ara transfer dönemi için ciddi tekliflerin yapıldığı kaydedildi.

  1. 3.1.2020
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