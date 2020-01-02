Fenerbahçe'den flaş golcü hamlesi!
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Menajerler, Sportif Direktör Damien Comolli'ye Kamerunlu futbolcu Clinton N'jie'yi sundu. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Transfer Raporu'na bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı.
Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği 3 sezonun ardından Tottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise Marsilya'ya gitmişti.
N'Jie'nin Fransız ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı isim geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı 3 gol, 2 asist yaptı.
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