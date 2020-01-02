Fenerbahçe'de gündem transfer
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Düsseldorf'ta forma giyen Ganalı futbolcu Nana Ampomah'ı transfer listesine aldı.
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