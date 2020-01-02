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02 Ocak 2020, Perşembe
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Zaferlerle dolu bir yıl olsun

Zaferlerle dolu bir yıl olsun

Kulübü: "2020'de barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve başarılar bizimle olsun..." diyen sarı-lacivertli kulüp, takım olarak tüm kulvarlarda hedefe ulaşma temennisinde bulunarak, "Zaferlerle dolu omuz omuza bir yıl olsun! Mutlu yıllar Büyük Fenerbahçe Ailesi!"

, yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi. "2020'de barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve başarılar bizimle olsun..." diyen sarı-lacivertli kulüp, takım olarak tüm kulvarlarda hedefe ulaşma temennisinde bulunarak, "Zaferlerle dolu omuz omuza bir yıl olsun! Mutlu yıllar Büyük Fenerbahçe Ailesi!" ifadelerini kullandı.

  1. 2.1.2020
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