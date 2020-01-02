Zaferlerle dolu bir yıl olsun
Fenerbahçe Kulübü: "2020'de barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve başarılar bizimle olsun..." diyen sarı-lacivertli kulüp, takım olarak tüm kulvarlarda hedefe ulaşma temennisinde bulunarak, "Zaferlerle dolu omuz omuza bir yıl olsun! Mutlu yıllar Büyük Fenerbahçe Ailesi!"
Fenerbahçe, yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi. "2020'de barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve başarılar bizimle olsun..." diyen sarı-lacivertli kulüp, takım olarak tüm kulvarlarda hedefe ulaşma temennisinde bulunarak, "Zaferlerle dolu omuz omuza bir yıl olsun! Mutlu yıllar Büyük Fenerbahçe Ailesi!" ifadelerini kullandı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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