Ben Arfa bombası

Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız yayın organı FootMercato'da yer alan haberde, sarı-lacivertli kulübün 32 yaşındaki Tunus asıllı Fransız yıldız hakkında menajerlerinden bilgi aldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde ciddi bir teklif yapılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Site, Ben Arfa ile Galatasaray'ın da bir görüşme yaptığını ancak tecrübeli oyuncunun 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etmediğini yazdı.

EN SON RENNES'DEYDİ

Son olarak Rennes'de (41 maç / 9 gol / 6 asist) forma giyen 32 yaşındaki Hatem sözleşmesinin bitmesinin ardından bu yaz Fransız kulübünden ayrılmış ve başka bir takımla anlaşma sağlayamamıştı. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana futboldan uzak olan Ben Arfa için Cenova, Sampdoria, Nantes ve Flamengo'nun da nabız yoklaması yaptığı ancak Türkiye'nin onu işe almaya en yakın ülke konumunda olduğu ifade edildi.

HARİKA SOLAK

Raket gibi bir sol ayağa sahip olan Hatem Ben Arfa, profesyonel kariyerinde; Olym-pique Marsilya, Olympique Lyon, Newcastle United, Rennes, Nice, Paris Saint Germain ve Hull City formalarını giydi. Yıldız oyuncu 388 maça çıkıp, 73 gol+59 asist-lik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nda da 15 kez yer alan Hatem, 2 gol kaydetti.

COMOLLI: 14 YILÖNCEDEN TANIŞIRIZ

Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında da gündeme gelen Ben Arfa hakkındaki soruya, "Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli'den transfer ettik. O yüzden Ben Arfa'yla ilgili bir şey bilmiyorum" yanıtını vermişti.