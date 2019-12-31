Kamp 5 Ocak’ta
İlk yarının bitmesiyle tüm oyuncular tatile çıktı. Sarı-lacivertliler 5 Ocak'ta yeniden toplanacak.
İlk yarının bitmesiyle tüm oyuncular tatile çıktı. Sarı-lacivertliler 5 Ocak'ta yeniden toplanacak. İkinci devre hazırlıkları için bu tarihte Antalya'ya gidecek olan Fenerbahçe, 6 gün sürecek kampın ardından 10 Ocak'ta İstanbul'a geri dönecek.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Emre Bol: Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş
- Evren Turhan: Ben Aralık'ı bilmem, Mayıs'ları bilirim
- Emre Bol: Fenerbahçe formasını hak etmeyen oyuncular var
- Canlı yayında açıkladı! Galatasaray 2 isimle anlaştı
- Emre Bol: "Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçer"
Kamp 5 Ocak’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.