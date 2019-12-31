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31 Aralık 2019, Salı
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5 Ocak’ta

Kamp 5 Ocak’ta

İlk yarının bitmesiyle tüm oyuncular tatile çıktı. Sarı-lacivertliler 5 Ocak'ta yeniden toplanacak.

İlk yarının bitmesiyle tüm oyuncular tatile çıktı. Sarı-lacivertliler 5 Ocak'ta yeniden toplanacak. İkinci devre hazırlıkları için bu tarihte Antalya'ya gidecek olan , 6 gün sürecek kampın ardından 10 Ocak'ta İstanbul'a geri dönecek.

  1. 31.12.2019
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