''Tüm VAR kayıtları açıklansın''

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın derbi maçın VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine TFF'ye çağrıda bulundu. Kulübün sitesinden yayımlanan açıklamada, Beşiktaş'ın talebine destek verildiği ve ligin ilk haftasından itibaren oynanan tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği ifade edildi.



Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün açıklamalarla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz. Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta 'Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı' çağrısı yapmaktadır. BU noktada, Beşiktaş'ın bugün TFF'ye yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve 1. haftadan itibaren tüm sezonun VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.