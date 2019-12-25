''Tüm VAR kayıtları açıklansın''
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, geride kalan haftaların VAR kayıtlarının TFF tarafından şeffafça açıklanmasını talep etti.
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın derbi maçın VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine TFF'ye çağrıda bulundu. Kulübün sitesinden yayımlanan açıklamada, Beşiktaş'ın talebine destek verildiği ve ligin ilk haftasından itibaren oynanan tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün açıklamalarla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz. Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta 'Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı' çağrısı yapmaktadır. BU noktada, Beşiktaş'ın bugün TFF'ye yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve 1. haftadan itibaren tüm sezonun VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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