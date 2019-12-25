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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Rodriguez'de mutlu sona yakın!

Fenerbahçe Rodriguez'de mutlu sona yakın!

Sezon başından bu yana yönetimin eleştirildiği konulardan biri olan sol bek transferinde somut adımlar atıldı , ’ın kadrosunda düşünmediği İsviçreli yıldız ile büyük ölçüde anlaştı, iş artık imzaya kaldı.

Bu sezon sol bekte sıkıntı yaşayan , uzun süredir bu bölgeye takviye yapmayı planlıyordu. Sarı-lacivertliler, sezon öncesi de transferin son gününe kadar Roma'nın yıldızı Kolarov için temaslarını sürdürmüştü. Ancak bu görüşmelerden sonuç alamayan Kanarya, ara dönemi öncesi işi sıkı tuttu. Yönetim, 3. sezonuna girdiği 'da şans bulamayan için somut adımlar attı.

6 AYLIK KİRALANACAK
Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu İtalyan ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fenerbahçe Yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyu öncelikli olarak bonservisi bedeliyle satmak isteyen Milan ile sıkı pazarlıklar yaptı. Görüşmelerin ardından sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldızı satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralama konusunda el sıkıştığı ve ocak ayında imzaların atılacağı ifade edildi.

G.SARAY DA ISTIYORDU
F.Bahçe'nin büyük ölçüde anlaşma sağladığı Ricardo Rodriguez için da uzun süredir devredeydi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü 'in 27 yaşındaki sol bekte ısrarcı olduğu iddia ediliyordu. Sarı-lacivertlilerde ise görüşmeleri yürüten sportif direktör Comolli, 27 yaşındaki oyuncuyu ve kulübü Milan'ı ikna etti.

TARAFTAR ÇILDIRDI!
derbisinde Fenerbahçe tribünlerdeki bir pankart da büyük dikkat çekmişti. Sarı-lacivertliler, "Taraftar çıldırdı, Ricardo Rodriguez'i istiyor" yazılı pankart açmıştı.

325 MAÇ 28 GOL 43 ASİST
ProfesyoneL kariyerinde 3 takımın formasını giyen Ricardo Rodriguez, 325 resmi karşılaşmaya çıktı. 27 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 28 kez rakip fileleri havalandırırken, 43 de asist yaptı.

GUSTAVO'NUN KANKASI
İkinci yarıda F.Bahçe forması giymesi beklenen Ricardo Rodriguez, Luiz Gustavo'nun da yakın arkadaşı... 4 sezon birlikte Wolfsburg forması giyen ikilinin sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

  1. 25.12.2019
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