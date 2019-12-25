Fenerbahçe Rodriguez'de mutlu sona yakın!
Sezon başından bu yana yönetimin eleştirildiği konulardan biri olan sol bek transferinde somut adımlar atıldı Fenerbahçe, Milan’ın kadrosunda düşünmediği İsviçreli yıldız ile büyük ölçüde anlaştı, iş artık imzaya kaldı.
Bu sezon sol bekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, uzun süredir bu bölgeye takviye yapmayı planlıyordu. Sarı-lacivertliler, sezon öncesi de transferin son gününe kadar Roma'nın yıldızı Kolarov için temaslarını sürdürmüştü. Ancak bu görüşmelerden sonuç alamayan Kanarya, ara transfer dönemi öncesi işi sıkı tuttu. Yönetim, 3. sezonuna girdiği Milan'da şans bulamayan Ricardo Rodriguez için somut adımlar attı.
6 AYLIK KİRALANACAK
Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu İtalyan ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fenerbahçe Yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyu öncelikli olarak bonservisi bedeliyle satmak isteyen Milan ile sıkı pazarlıklar yaptı. Görüşmelerin ardından sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldızı satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralama konusunda el sıkıştığı ve ocak ayında imzaların atılacağı ifade edildi.
G.SARAY DA ISTIYORDU
F.Bahçe'nin büyük ölçüde anlaşma sağladığı Ricardo Rodriguez için Galatasaray da uzun süredir devredeydi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in 27 yaşındaki sol bekte ısrarcı olduğu iddia ediliyordu. Sarı-lacivertlilerde ise görüşmeleri yürüten sportif direktör Comolli, 27 yaşındaki oyuncuyu ve kulübü Milan'ı ikna etti.
TARAFTAR ÇILDIRDI!
Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe tribünlerdeki bir pankart da büyük dikkat çekmişti. Sarı-lacivertliler, "Taraftar çıldırdı, Ricardo Rodriguez'i istiyor" yazılı pankart açmıştı.
325 MAÇ 28 GOL 43 ASİST
ProfesyoneL kariyerinde 3 takımın formasını giyen Ricardo Rodriguez, 325 resmi karşılaşmaya çıktı. 27 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 28 kez rakip fileleri havalandırırken, 43 de asist yaptı.
GUSTAVO'NUN KANKASI
İkinci yarıda F.Bahçe forması giymesi beklenen Ricardo Rodriguez, Luiz Gustavo'nun da yakın arkadaşı... 4 sezon birlikte Wolfsburg forması giyen ikilinin sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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