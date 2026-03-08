CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin hücum şifresi Anderson Talisca! Yokluğunda...

Fenerbahçe'nin hücum şifresi Anderson Talisca! Yokluğunda...

Fenerbahçe’de hücum gücünün merkezinde yer alan Anderson Talisca’nın yokluğu rakamlara da yansıdı. Brezilyalı yıldızın oynadığı maçlarda gol ortalaması 2’nin üzerine çıkan sarı-lacivertliler, Talisca’nın sahada olmadığı karşılaşmalarda ise skor üretmekte zorlandı. İstatistikler, Sambacı’nın Kanarya’nın hücum hattındaki kritik rolünü açıkça ortaya koyuyor. İşte o istatistikler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe'nin hücum şifresi Anderson Talisca! Yokluğunda...

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın yokluğu net şekilde hissediliyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Brezilyalı yıldızın sahada olduğu maçlarda hücum gücüyle dikkat çekti... İstatistikler de bu farkı açıkça ortaya koyuyor. Kanarya, Talisca'nın oynadığı 37 karşılaşmada rakip fileleri toplam 77 kez havalandırdı. Bu süreçte maç başına 2.08 gol ortalaması yakalayan Sarı-Lacivertliler, hücum hattında oldukça üretken bir görüntü sergiledi. Ancak Brezilyalı yıldızın sahada olmadığı maçlarda tablo değişti

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Talisca'nın forma giymediği 7 karşılaşmada yalnızca 8 gol atabildi. Bu maçlarda Sarı-Lacivertliler'in gol ortalaması 1.14'te kaldı. 32 yaşındaki on numara, son olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşamıştı. Talisca'nın yokluğunda Sarı-Lacivertliler İngiltere'de Nottingham Forest deplasmanına çıktı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya, bu süreçte lig ve kupada da deplasman karşılaşmaları da oynadı. Sarı-Lacivertliler, ligde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep FK karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etti.

