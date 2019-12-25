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25 Aralık 2019, Çarşamba
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MHK'dan flaş kararı!

MHK'dan flaş Cüneyt Çakır kararı!

'in 17. haftası cuma akşamı oynanacak - karşılaşması ile başlayacak. İlk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. Olaylı - Beşiktaş derbisinin hakemi 'a maç verilip verilmeyeceği merakla bekleniyordu. MHK, 17. hafta maçlarında tecrübeli hakeme görev vermedi...

'de ilk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. - maçının hakemi ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a görev verilmedi.

Süper Lig'de 17. haftanın önemli karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle;

Beşiktaş- / Fırat Aydınus

Trabzonspor-Kayserispor / Hüseyin Göçek

Galatasaray-Antalyaspor / Abdulkadir Bitigen

Rizespor-Fenerbahçe / Halil Umut Meler

  1. 25.12.2019
  2. Güncelleme: 25.12.2019 12:09
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