MHK'dan flaş Cüneyt Çakır kararı!
Süper Lig'in 17. haftası cuma akşamı oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği karşılaşması ile başlayacak. İlk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'a maç verilip verilmeyeceği merakla bekleniyordu. MHK, 17. hafta maçlarında tecrübeli hakeme görev vermedi...
Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a görev verilmedi.
Süper Lig'de 17. haftanın önemli karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle;
Beşiktaş-Gençlerbirliği / Fırat Aydınus
Trabzonspor-Kayserispor / Hüseyin Göçek
Galatasaray-Antalyaspor / Abdulkadir Bitigen
Rizespor-Fenerbahçe / Halil Umut Meler
- 25.12.2019
- Güncelleme: 25.12.2019 12:09
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Fenerbahçe'de Zajc ve Ekici yolcu
Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
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Sörloth farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Gerçekten iyi ki SÖTLOTH var ? Yoksa düşme potasında olurduk ?
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Böyle gitmez
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu soruna bir çözüm bulalım artık ? Top kesici özelliği olan bir ön liberomuz yok ?
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