MHK'dan flaş Cüneyt Çakır kararı!

Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a görev verilmedi.

Süper Lig'de 17. haftanın önemli karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle;

Beşiktaş-Gençlerbirliği / Fırat Aydınus

Trabzonspor-Kayserispor / Hüseyin Göçek

Galatasaray-Antalyaspor / Abdulkadir Bitigen

Rizespor-Fenerbahçe / Halil Umut Meler