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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Ligin favorisi !

Ligin favorisi Fenerbahçe!

İddaa'da şampiyonluk oranları, F.Bahçe'nin derbi galibiyeti sonrası güncellendi. İlk sırayı alan sarılacivertlilere verilen oran 3'ten 2.70'e düştü. 'a verilen 4.25'lik oran 4.50'ye, G.Saray'ın ise 4.25'ten 6.50'ye yükseldi. 'ın oranı 4.75'ten 4.50'ye, Trabzonspor'un da 9'dan 8'ye indi.

İddaa'da şampiyonluk oranları, F.Bahçe'nin derbi galibiyeti sonrası güncellendi. İlk sırayı alan sarılacivertlilere verilen oran 3'ten 2.70'e düştü. 'a verilen 4.25'lik oran 4.50'ye, G.Saray'ın ise 4.25'ten 6.50'ye yükseldi. 'ın oranı 4.75'ten 4.50'ye, Trabzonspor'un da 9'dan 8'ye indi.

  1. 25.12.2019
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