Fenerbahçe tek yürek
Ali Koç: Bu takıma inanıyorum. Sezon başında ve kaybettiğimiz maçlardan sonra söylediğim sözlerin arkasındayım. Biz şampiyon olacağız. Ersun Yanal: Beşiktaş maçında rakipten daha çok koşan ve savaşan bizdik. Tüm takım derbideki gibi birleşirsek şampiyonluk daha kolay olur.
Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından coşkunun tavan yaptığı Fenerbahçe tek yürek oldu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularla yaptığı konuşmalarda övgü dolu sözler sarfederken, şampiyonluğa olan inançları da arttı. "Bu takıma inanıyorum" diyen başkan Koç, "Sezon başında ve kaybettiğimiz karşılaşmalardan sonra söylediğim sözlerin yine arkasındayım. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Taraftarlarımızın bu desteği, futbolcuların inancı ve mücadelesiyle mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçında öğrencilerinin rakipten daha çok koştuğunu söyleyen Yanal ise şunları söyledi: "Daha çok savaşan bizdik. Forma giyen futbolcularımız birbirleri için de mücadele etti. Takımımızın arkasında derbideki gibi birleşirsek şampiyonluk çok daha kolay olur."
12. ADAMDAN TAM DESTEK
Tarihinin en kötü yılını yaşadığı geçen sezondan bu yana takımlarından desteğini çekmeyen Fenerbahçe taraftarları, 2019-20'ye damga vurdu. Kadıköy'de bu sezon da tüm maçlarda yerini alan sarı-lacivertliler, takımlarına itici güç oldu. 12. adam, derbi galibiyeti sonrası da yönetim, teknik heyet ve futbolculara desteğini artırdı.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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