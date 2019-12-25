Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından coşkunun tavan yaptığı Fenerbahçe tek yürek oldu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularla yaptığı konuşmalarda övgü dolu sözler sarfederken, şampiyonluğa olan inançları da arttı. "Bu takıma inanıyorum" diyen başkan Koç, "Sezon başında ve kaybettiğimiz karşılaşmalardan sonra söylediğim sözlerin yine arkasındayım. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Taraftarlarımızın bu desteği, futbolcuların inancı ve mücadelesiyle mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçında öğrencilerinin rakipten daha çok koştuğunu söyleyen Yanal ise şunları söyledi: "Daha çok savaşan bizdik. Forma giyen futbolcularımız birbirleri için de mücadele etti. Takımımızın arkasında derbideki gibi birleşirsek şampiyonluk çok daha kolay olur."



12. ADAMDAN TAM DESTEK

Tarihinin en kötü yılını yaşadığı geçen sezondan bu yana takımlarından desteğini çekmeyen Fenerbahçe taraftarları, 2019-20'ye damga vurdu. Kadıköy'de bu sezon da tüm maçlarda yerini alan sarı-lacivertliler, takımlarına itici güç oldu. 12. adam, derbi galibiyeti sonrası da yönetim, teknik heyet ve futbolculara desteğini artırdı.