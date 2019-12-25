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25 Aralık 2019, Çarşamba
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tek yürek

Fenerbahçe tek yürek

: Bu takıma inanıyorum. Sezon başında ve kaybettiğimiz maçlardan sonra söylediğim sözlerin arkasındayım. Biz şampiyon olacağız. : maçında rakipten daha çok koşan ve savaşan bizdik. Tüm takım derbideki gibi birleşirsek şampiyonluk daha kolay olur.

karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından coşkunun tavan yaptığı tek yürek oldu. Sarı-lacivertlilerin başkanı ve teknik direktör , futbolcularla yaptığı konuşmalarda övgü dolu sözler sarfederken, şampiyonluğa olan inançları da arttı. "Bu takıma inanıyorum" diyen başkan Koç, "Sezon başında ve kaybettiğimiz karşılaşmalardan sonra söylediğim sözlerin yine arkasındayım. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Taraftarlarımızın bu desteği, futbolcuların inancı ve mücadelesiyle mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçında öğrencilerinin rakipten daha çok koştuğunu söyleyen Yanal ise şunları söyledi: "Daha çok savaşan bizdik. Forma giyen futbolcularımız birbirleri için de mücadele etti. Takımımızın arkasında derbideki gibi birleşirsek şampiyonluk çok daha kolay olur."

12. ADAMDAN TAM DESTEK
Tarihinin en kötü yılını yaşadığı geçen sezondan bu yana takımlarından desteğini çekmeyen Fenerbahçe taraftarları, 2019-20'ye damga vurdu. 'de bu sezon da tüm maçlarda yerini alan sarı-lacivertliler, takımlarına itici güç oldu. 12. adam, derbi galibiyeti sonrası da yönetim, teknik heyet ve futbolculara desteğini artırdı.

  1. 25.12.2019
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