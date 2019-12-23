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23 Aralık 2019, Pazartesi
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''Böyle oynarsak şampiyon oluruz''

''Böyle oynarsak şampiyon oluruz''

Karius'u ceza sahası dışından 'Ronaldovari' bir şutla avlayan ve 'a koşan , maç sonunda "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Şampiyonluğu çok istiyoruz. İnşallah olacağız" diye konuştu.

Karius'u ceza sahası dışından 'Ronaldovari' bir şutla avlayan ve 'a koşan , maç sonunda "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Şampiyonluğu çok istiyoruz. İnşallah olacağız" diye konuştu.

  1. 23.12.2019
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