''Böyle oynarsak şampiyon oluruz''
Karius'u ceza sahası dışından 'Ronaldovari' bir şutla avlayan ve Ersun Yanal'a koşan Ozan Tufan, maç sonunda "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. Fenerbahçe bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Şampiyonluğu çok istiyoruz. İnşallah olacağız" diye konuştu.
Karius'u ceza sahası dışından 'Ronaldovari' bir şutla avlayan ve Ersun Yanal'a koşan Ozan Tufan, maç sonunda "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. Fenerbahçe bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Şampiyonluğu çok istiyoruz. İnşallah olacağız" diye konuştu.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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