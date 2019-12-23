''Böyle oynarsak şampiyon oluruz''

Karius'u ceza sahası dışından 'Ronaldovari' bir şutla avlayan ve Ersun Yanal'a koşan Ozan Tufan, maç sonunda "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. Fenerbahçe bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Şampiyonluğu çok istiyoruz. İnşallah olacağız" diye konuştu.