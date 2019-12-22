Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan kavga açıklaması! Ersun Yanal...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle Kadıköy'deki geleneği sürdürmüş oldu. Maçtan sonra Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın kavga ettiği iddiaları gündeme oturmuştu. Sarı-lacivertlilerin kaptanı, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
22 Aralık 2019 Pazar 23:47
Güncelleme: 22.12.2019 23:47
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazanarak zirve yarışında iddiasını ispatladı.
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Dev derbinin önüne geçen olay ise Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal arasında yaşandığı iddia edilen kavga oldu.
Sarı-lacivertli takımın kaptanı, Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarılmıştı.
Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Ozan Tufan orta sahada yerini aldı ve iyi performansını golle süsledi.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun aslında sakat olmadığı ve ilk 11'de ismini görmeyince yedek soyunmayı reddettiği iddia edilmişti.