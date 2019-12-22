Bir Kadıköy masalı

Günler öncesinden biletlere akın eden iki kulübün taraftarları satışları tüketti. 48 bin seyirci kapasiteli Ülker Stadı'nın bugün hınca hınç dolması bekleniyor. Hem Fenerbahçeliler hem Beşiktaşlılar, ilk düdükle birlikte coşkunun tavan yapacağı derbide Kadıköy'ü inletmek için sabırsızlanıyor.



Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş karşılaşması için özel hazırlıklar ve pankartlarla takımı destekleyecek. Tribünlerde tam bir karnaval havası esecek. Öte yandan derbide bilet hasılatının 4 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor. Gelen haberlere göre fiyatı 12 bin TL olan Premium paketlerden 3 adet, 4 bin 250 TL olan Platin paketlerden ise 24 adet satıldığı öğrenildi.