Bir Kadıköy masalı
Taraftar yoksa futbolun ne tadı kalır ki!.. Kadıköy'de oynanacak zorlu derbi için takımlar kadar futbolseverler de maça hazır. Taraftarlar, futbol ateşini yakacak. Tribünler yangın yeri olacak. Ülker Stadı hınca hınç dolacak. Coşku, ilk düdükle tavan yapacak.
Günler öncesinden biletlere akın eden iki kulübün taraftarları satışları tüketti. 48 bin seyirci kapasiteli Ülker Stadı'nın bugün hınca hınç dolması bekleniyor. Hem Fenerbahçeliler hem Beşiktaşlılar, ilk düdükle birlikte coşkunun tavan yapacağı derbide Kadıköy'ü inletmek için sabırsızlanıyor.
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş karşılaşması için özel hazırlıklar ve pankartlarla takımı destekleyecek. Tribünlerde tam bir karnaval havası esecek. Öte yandan derbide bilet hasılatının 4 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor. Gelen haberlere göre fiyatı 12 bin TL olan Premium paketlerden 3 adet, 4 bin 250 TL olan Platin paketlerden ise 24 adet satıldığı öğrenildi.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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