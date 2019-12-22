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22 Aralık 2019, Pazar
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Bir masalı

Bir Kadıköy masalı

Taraftar yoksa futbolun ne tadı kalır ki!.. 'de oynanacak zorlu derbi için takımlar kadar futbolseverler de maça hazır. Taraftarlar, ateşini yakacak. yangın yeri olacak. Ülker Stadı hınca hınç dolacak. Coşku, ilk düdükle tavan yapacak.

Günler öncesinden biletlere akın eden iki kulübün taraftarları satışları tüketti. 48 bin seyirci kapasiteli Ülker Stadı'nın bugün hınca hınç dolması bekleniyor. Hem Fenerbahçeliler hem Beşiktaşlılar, ilk düdükle birlikte coşkunun tavan yapacağı derbide 'ü inletmek için sabırsızlanıyor.

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşması için özel hazırlıklar ve pankartlarla takımı destekleyecek. Tribünlerde tam bir karnaval havası esecek. Öte yandan derbide bilet hasılatının 4 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor. Gelen haberlere göre fiyatı 12 bin TL olan Premium paketlerden 3 adet, 4 bin 250 TL olan Platin paketlerden ise 24 adet satıldığı öğrenildi.

  1. 22.12.2019
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