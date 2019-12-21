3 oyuncuya 'kilit' rol
Yanal’ın eksikler nedeniyle görev vermeyi planladığı Tolga, Jailson ve Zanka’nın performansı derbi kadar hocanın da kaderini belirleyecek.
Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi için taktik plan ve kadro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli hocanın, Hasan Ali, Sadık ve Rodrigues'in yokluğunda sol kanatta Tolga Ciğerci, sol bekte Dirar, stoperde ise Jailson ya da Zanka ikilisinden birine forma vermeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Dirar konusunda endişe duyulmazken, Tolga, Jailson ve Zanka'nın geçmiş performansları sıkıntı yaratıyor. Sezona iyi başlayan Ciğerci daha sonra inişe geçmiş ve sol önde oynadığı maçlarda yetersiz kalıp, eleştiri almıştı. Jailson da stoperde bireysel hataları ile bir çok kez takımına gol yedirdi. Zanka ise formsuzluğu nedeniyle kulübeye çekilmişti.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
3 oyuncuya 'kilit' rol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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