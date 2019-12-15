Çalımbay: Farkı yok
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısına diğer tüm maçlarda olduğu gibi 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bütün amacımız kazanmak. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz. Hakan Arslan'ın cezalı olması büyük dezavantaj. Onun yerine rakibe göre bir arkadaşımızı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısına diğer tüm maçlarda olduğu gibi 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bütün amacımız kazanmak. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz. Hakan Arslan'ın cezalı olması büyük dezavantaj. Onun yerine rakibe göre bir arkadaşımızı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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