Çalımbay: Farkı yok

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısına diğer tüm maçlarda olduğu gibi 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bütün amacımız kazanmak. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz. Hakan Arslan'ın cezalı olması büyük dezavantaj. Onun yerine rakibe göre bir arkadaşımızı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.