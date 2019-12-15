Çalımbay: Farkı yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Çalımbay: Farkı yok

Çalımbay: Farkı yok

Demir , karşısına diğer tüm maçlarda olduğu gibi 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bütün amacımız kazanmak. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz. 'ın cezalı olması büyük dezavantaj. Onun yerine rakibe göre bir arkadaşımızı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Demir , karşısına diğer tüm maçlarda olduğu gibi 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bütün amacımız kazanmak. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz. 'ın cezalı olması büyük dezavantaj. Onun yerine rakibe göre bir arkadaşımızı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

  1. 15.12.2019
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