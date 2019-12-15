Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay gönderme
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler şampiyonnluk yarışında yara aldı. Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç'tan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e gönderme geldi.
Fenerbahçe'nin deplasman kabusu Sivasspor maçında da devam etti. Sarı-lacivertliler 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e flaş bir gönderme yaptı.
3-1 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından konuşan Ali Koç, mücadeleyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"2-0'dan sonra 2-2 olabilirdi ama 3-1'den sonra 4-1 de olabilirdi. Sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın farkındayız. Tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe yedik. Ligin şu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla konuştum. Bu noktadan birlikte çıkacağız. Saçmasapan 6-7 puan kaybetmeseydik burada kaybedilen 3 puanı sorun etmezdik. Sadık'a çok üzüldük. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. Uzun bir süre oynamaycak gibi görünüyor."
Radikal kararlar alacaklarını da ifade eden Koç, ''Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyon olacağız, kaybedilmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrası yaptığı reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini yönündeki açıklamaları sorulduğunda ise Ali Koç'un cevabı şu şekilde oldu:
"Fatih Terim, beni kast ettiyse söylesin, ona göre konuşayım. Ama duymadığım bir konu hakkında yorum yapmayayım. Spor basını ile ilgili bir şey biliyorum. En fazla sahiplenen, en çok korunan kişi Fatih Terim. Spor medyasında medyada Fatih Terim'den daha fazla korunan kişi yok. Bunun da sebepleri var. Bunları da zamanı gelince konuşuruz."
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 20:18
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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