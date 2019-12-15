Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay gönderme

'tan 'e olay gönderme

Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay gönderme

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler şampiyonnluk yarışında yara aldı. Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 'tan teknik direktörü 'e gönderme geldi.

'nin deplasman kabusu maçında da devam etti. Sarı-lacivertliler 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve teknik direktörü 'e flaş bir gönderme yaptı.

3-1 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından konuşan Ali Koç, mücadeleyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"2-0'dan sonra 2-2 olabilirdi ama 3-1'den sonra 4-1 de olabilirdi. Sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın farkındayız. Tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe yedik. Ligin şu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla konuştum. Bu noktadan birlikte çıkacağız. Saçmasapan 6-7 puan kaybetmeseydik burada kaybedilen 3 puanı sorun etmezdik. Sadık'a çok üzüldük. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. Uzun bir süre oynamaycak gibi görünüyor."

Radikal kararlar alacaklarını da ifade eden Koç, ''Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyon olacağız, kaybedilmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrası yaptığı reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini yönündeki açıklamaları sorulduğunda ise Ali Koç'un cevabı şu şekilde oldu:

"Fatih Terim, beni kast ettiyse söylesin, ona göre konuşayım. Ama duymadığım bir konu hakkında yorum yapmayayım. Spor basını ile ilgili bir şey biliyorum. En fazla sahiplenen, en çok korunan kişi Fatih Terim. Spor medyasında medyada Fatih Terim'den daha fazla korunan kişi yok. Bunun da sebepleri var. Bunları da zamanı gelince konuşuruz."

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 20:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN