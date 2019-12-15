Erman Toroğlu: Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider!
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe'nin Sivasspor'a yenilmesini yorumlayan ve teknik direktör Ersun Yanal'ı eleştiren Toroğlu, "Bugün 3 puan gitti. Haftaya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse, Ersun Yanal gider. Ersun Yanal'ın son maçı haftaya... Yendi yendi, yenemedi hayırlı işler..." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 4 büyüklerin eski futbolcuları şimdilerde nerede?
- İngilizler resmen duyurdu! Vedat Muriqi Premier Lig'e...
- Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto! Galatasaray...
- Comolli harekete geçti! Muriç'in alternatifi La Liga'dan geliyor...
- Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim
- İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
- Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! FIFA...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.