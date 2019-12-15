Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zirve yarışı için oldukça kritik olan karşılaşması ev sahibi Sivasspor 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesi kayıp yaşarken Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki geldi. Takımın gösterdiği performans ve alınan sonuçtan oldukça memnuniyetsiz olan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Ali Koç'u eleştirdi. İşte sosyal medyada Ali Koç tepkileri...
15 Aralık 2019 Pazar 19:05
Güncelleme: 15.12.2019 19:05
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Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye yerleşen Sivasspor'u Fenerbahçe'de de durduramadı.
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Yiğidolar, Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ın golleri ile 3-1 mağlup ederek ligdeki seri galibiyetlerine bir yenisini ekledi.
Sarı-lacivertlilerin tek golü 85'inci dakikada Deniz Türüç'ten geldi.
Fenerbahçe'de maçın duraklama anlarında Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sarı-lacivertlilerin aldığı bu skor Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırırken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.