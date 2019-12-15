Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zirve yarışı için oldukça kritik olan karşılaşması ev sahibi Sivasspor 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesi kayıp yaşarken Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki geldi. Takımın gösterdiği performans ve alınan sonuçtan oldukça memnuniyetsiz olan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Ali Koç'u eleştirdi. İşte sosyal medyada Ali Koç tepkileri...

15 Aralık 2019 Pazar 19:05 Güncelleme: 15.12.2019 19:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





