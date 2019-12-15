Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zirve yarışı için oldukça kritik olan karşılaşması ev sahibi Sivasspor 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesi kayıp yaşarken Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki geldi. Takımın gösterdiği performans ve alınan sonuçtan oldukça memnuniyetsiz olan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Ali Koç'u eleştirdi. İşte sosyal medyada Ali Koç tepkileri...
15 Aralık 2019 Pazar 19:05 Güncelleme: 15.12.2019 19:05
Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye yerleşen Sivasspor'u Fenerbahçe'de de durduramadı.

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Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''

Yiğidolar, Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ın golleri ile 3-1 mağlup ederek ligdeki seri galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''

Sarı-lacivertlilerin tek golü 85'inci dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''

Fenerbahçe'de maçın duraklama anlarında Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''

Sarı-lacivertlilerin aldığı bu skor Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırırken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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