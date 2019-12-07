Fenerbahçe'den Muriç'e özel çalışma!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından ligde de galip gelerek 2 karşılaşmada toplam 9 gol kaydetti. Sarı-lacivertli ekipte gol yollarında yaşanan sıkıntıya el atan ve gerekli teşhisi koyarak çözümü bulan teknik heyet, yoğun mesaisinin karşılığını aldı.
Sarı-lacivertli ekipte gol yollarında yaşanan sıkıntıya el atan ve gerekli teşhisi koyarak çözümü bulan teknik heyet, yoğun mesaisinin karşılığını almaya devam ediyor. 2 karşılaşmada 9 gol bulan sarı-lacivertlilerde yapılan idmanlarda takımı üst seviyeye çıkarmak için gereken çalışmalar meyvesini verdi. Süper Lig'de Göztepe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında bir puana yetinen Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında istediği oyunu sahaya yansıtarak 5 golle gülen taraf oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında da 4 golle üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, moralli bir şekilde yoluna devam ediyor.
Takımdaki inanç, oyundan kopmama ve hırsın dikkatlerden kaçmadığı Fenerbahçe, 25 puanla maç fazlasıyla 2'nci sırada yer alıyor.
SAMANDIRA'DAKİ ÖZEL ÇALIŞMALAR İŞE YARADI
Sarı-lacivertli ekipte, hücum hattı için yaptırılan özel şut çalışmaları etkisini göstermeye başladı. Samandıra'da Vedat Muriç'e destek olması için yaptırılan özel çalışmalar sayesinde takım bütünlüğünü tam anlamıyla oturttu. Ligde çıktığı 13 maçta toplamda 9 gol kaydeden Vedat Muriç, Gençlerbirliği maçındaki 2 golü ile galibiyette etkin rol oynadı.
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'den Muriç'e özel çalışma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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