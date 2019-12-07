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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'den Muriç'e özel çalışma!

Fenerbahçe'den Muriç'e özel çalışma!

, 'nın ardından ligde de galip gelerek 2 karşılaşmada toplam 9 gol kaydetti. Sarı-lacivertli ekipte gol yollarında yaşanan sıkıntıya el atan ve gerekli teşhisi koyarak çözümü bulan teknik heyet, yoğun mesaisinin karşılığını aldı.

Sarı-lacivertli ekipte gol yollarında yaşanan sıkıntıya el atan ve gerekli teşhisi koyarak çözümü bulan teknik heyet, yoğun mesaisinin karşılığını almaya devam ediyor. 2 karşılaşmada 9 gol bulan sarı-lacivertlilerde yapılan idmanlarda takımı üst seviyeye çıkarmak için gereken çalışmalar meyvesini verdi. 'de ve BtcTurk karşılaşmalarında bir puana yetinen , maçında istediği oyunu sahaya yansıtarak 5 golle gülen taraf oldu. 'nda İstanbulspor karşısında da 4 golle üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, moralli bir şekilde yoluna devam ediyor.

Takımdaki inanç, oyundan kopmama ve hırsın dikkatlerden kaçmadığı Fenerbahçe, 25 puanla maç fazlasıyla 2'nci sırada yer alıyor.

SAMANDIRA'DAKİ ÖZEL ÇALIŞMALAR İŞE YARADI

Sarı-lacivertli ekipte, hücum hattı için yaptırılan özel şut çalışmaları etkisini göstermeye başladı. Samandıra'da 'e destek olması için yaptırılan özel çalışmalar sayesinde takım bütünlüğünü tam anlamıyla oturttu. Ligde çıktığı 13 maçta toplamda 9 gol kaydeden Vedat Muriç, Gençlerbirliği maçındaki 2 golü ile galibiyette etkin rol oynadı.

  1. 07.12.2019
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