Ferdi Kadıoğlu 55 saniyede tarihe geçti! İşte o anlar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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55 saniyede tarihe geçti! İşte o anlar...

Ferdi Kadıoğlu 55 saniyede tarihe geçti! İşte o anlar...

'nin genç futbolcusu , 'nda İstanbulspor ile oynanan maça damga vurmayı başardı. Attığı çalımlarla rakip futbolculara zor anlar yaşatan yıldız futbolcu 55 saniyede yaptığı 1 asist ve 1 golle tarihe geçti.

5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan 'de ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Yanal'ın tercihi meyvelerini verdi ve genç yıldız kısa sürede maça damga vurdu.

Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçe Deniz Türüç ile öne geçerken asisti Ferdi Kadıoğlu yaptı.

Golden sonra defansa baskı yapan Ferdi Kadıoğlu'nun çabası sonuç verdi ve Ferdi yaptığı asisten tam 55 saniye sonra topu ağlarla buluşturdu.

LİGDE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal'a en ağır eleştiri nedenlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu'nun yeterince maçlarında forma giyememesi.

Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Ferdi, bu maçta yaptıpı gol ve asistle yine gündem oldu.

Yıldız futbolcu 117 dakika giydiği Fenerbahçe formasıyla 2 gol 2 asist yapmayı başardı.

İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

  1. 03.12.2019
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