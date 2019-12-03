Ferdi Kadıoğlu 55 saniyede tarihe geçti! İşte o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Yanal'ın tercihi meyvelerini verdi ve genç yıldız kısa sürede maça damga vurdu.

Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçe Deniz Türüç ile öne geçerken asisti Ferdi Kadıoğlu yaptı.

Golden sonra defansa baskı yapan Ferdi Kadıoğlu'nun çabası sonuç verdi ve Ferdi yaptığı asisten tam 55 saniye sonra topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor'la yapılan maçta 55 saniye içerisinde 1 asist yapıp 1 de gol attı.



İşte Ferdi Kadıoğlu'nun tarihe geçtiği o 55 saniye! ??



??55 Saniye

??1 Gol

??1 Asist pic.twitter.com/RhOAc86q6b — Fotomaç (@fotomac) December 3, 2019

LİGDE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal'a en ağır eleştiri nedenlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu'nun yeterince Süper Lig maçlarında forma giyememesi.

Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Ferdi, bu maçta yaptıpı gol ve asistle yine gündem oldu.

Yıldız futbolcu 117 dakika giydiği Fenerbahçe formasıyla 2 gol 2 asist yapmayı başardı.

Ferdi'den çok şık bir çalım ?? pic.twitter.com/G6ELZLAQT4 — Fotomaç (@fotomac) December 3, 2019

İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.