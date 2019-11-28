Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü İzmir'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Vedat Muriç, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, sakatlığı bulunan oyunculardan Alman orta saha Max Kruse idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Kosovalı golcü Vedat Muriç de antrenmanın ilk bölümündeki ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmalarında yer alırken, forvet Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, hücum-defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.
- 28.11.2019
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Kruse ısınıyor
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Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
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Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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