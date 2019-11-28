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28 Kasım 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 13'üncü haftasında cumartesi günü 'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan , idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, sakatlığı bulunan oyunculardan Alman orta saha Max Kruse idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Kosovalı golcü de antrenmanın ilk bölümündeki ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmalarında yer alırken, forvet ise özel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, hücum-defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.

  1. 28.11.2019
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