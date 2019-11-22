Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile Mevlüt görüşmesi
Vedat Muriç'in sakatlığı nedeniyle oynamayacağı 2. hafta sınavı öncesi gözler Mevlüt Erdinç'e çevirdi. Teknik direktör Ersun Yanal da Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma vereceği yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, hafta başından bu yana yakından ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcuya çok güvendiğini belirtip, "Senin kaliteni tartışmaya gerek yok. Bu maçta kendini tüm ülkeye bir kez daha hatırlat. Bunu yapacak tecrübeye de sahipsin. Sana çok güveniyorum. Gerekeni yapacağından eminim" sözlerini sarfetti. Mevlüt de hocasına şu karşılığı verdi: "Ne zaman görev verilirse verilsin, elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bu takımın bir parçası olduğumu, atacağım gollerle göstermek istiyorum. Fenerbahçe gibi bir takımda bulduğum şansı en iyi şekilde değerlendireceğim. Malatya maçı da benim için önemli bir fırsat.
SİFTAH PEŞİNDE
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Mevlüt Erdinç, henüz golle tanışamadı. Yıldız oyuncu, Malatya karşısında gol orucuna son vermeyi hedefliyor.
- 22.11.2019
-
Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile Mevlüt görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.