Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile Mevlüt görüşmesi

Tecrübeli teknik adam, hafta başından bu yana yakından ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcuya çok güvendiğini belirtip, "Senin kaliteni tartışmaya gerek yok. Bu maçta kendini tüm ülkeye bir kez daha hatırlat. Bunu yapacak tecrübeye de sahipsin. Sana çok güveniyorum. Gerekeni yapacağından eminim" sözlerini sarfetti. Mevlüt de hocasına şu karşılığı verdi: "Ne zaman görev verilirse verilsin, elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bu takımın bir parçası olduğumu, atacağım gollerle göstermek istiyorum. Fenerbahçe gibi bir takımda bulduğum şansı en iyi şekilde değerlendireceğim. Malatya maçı da benim için önemli bir fırsat.

SİFTAH PEŞİNDE

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Mevlüt Erdinç, henüz golle tanışamadı. Yıldız oyuncu, Malatya karşısında gol orucuna son vermeyi hedefliyor.