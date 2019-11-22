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22 Kasım 2019, Cuma
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'de ile Mevlüt görüşmesi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile Mevlüt görüşmesi

Vedat Muriç'in sakatlığı nedeniyle oynamayacağı 2. hafta sınavı öncesi gözler 'e çevirdi. Teknik direktör da karşılaşmasında forma vereceği yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, hafta başından bu yana yakından ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcuya çok güvendiğini belirtip, "Senin kaliteni tartışmaya gerek yok. Bu maçta kendini tüm ülkeye bir kez daha hatırlat. Bunu yapacak tecrübeye de sahipsin. Sana çok güveniyorum. Gerekeni yapacağından eminim" sözlerini sarfetti. Mevlüt de hocasına şu karşılığı verdi: "Ne zaman görev verilirse verilsin, elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bu takımın bir parçası olduğumu, atacağım gollerle göstermek istiyorum. gibi bir takımda bulduğum şansı en iyi şekilde değerlendireceğim. Malatya maçı da benim için önemli bir fırsat.

SİFTAH PEŞİNDE
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 4, 'nda da 1 maça çıkan , henüz golle tanışamadı. Yıldız oyuncu, Malatya karşısında gol orucuna son vermeyi hedefliyor.

  1. 22.11.2019
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