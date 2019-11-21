Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde sol bek transferine kilitlendi... Hasan Ali Kaldırım'la rekabete girecek sol bek arayan sarı lacivertlilerde bu bölge için sürpriz bir isim gündeme geldi. Transferi Süper Lig'deki dev rakibinin elinden kaparak yapmayı planlayan sarı lacivertliler ses getirecek bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin ayrıntıları ve Fenerbahçe'nin transfer etmeyi çok istediği o isme dair detaylar haberimizde...