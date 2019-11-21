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Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde sol bek transferine kilitlendi... Hasan Ali Kaldırım'la rekabete girecek sol bek arayan sarı lacivertlilerde bu bölge için sürpriz bir isim gündeme geldi. Transferi Süper Lig'deki dev rakibinin elinden kaparak yapmayı planlayan sarı lacivertliler ses getirecek bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin ayrıntıları ve Fenerbahçe'nin transfer etmeyi çok istediği o isme dair detaylar haberimizde...
21 Kasım 2019 Perşembe 16:30
Güncelleme: 21.11.2019 16:37
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Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin devre arası transfer için şimdiden düğmeye bastığı ortaya çıktı.
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Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe, şimdiden arayışlara başlarken özellikle sol bek transferi için yoğun çaba sarf ediliyordu.
Sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan AleksandarKolarov'un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.
SOL BEKTE, SAĞ AÇIK OLAN DIRAR OYNUYOR...
Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sonrası büyük sıkıntı çeken sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal asıl mevkisi sağ bek olan NabilDirar'a sol tarafta şans vermişti.
Yönetimin bu bölge ile ilgili listesindeki isimlerle yavaş yavaş temasa geçeceği bildirilmişti.