Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur

Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde sol bek transferine kilitlendi... Hasan Ali Kaldırım'la rekabete girecek sol bek arayan sarı lacivertlilerde bu bölge için sürpriz bir isim gündeme geldi. Transferi Süper Lig'deki dev rakibinin elinden kaparak yapmayı planlayan sarı lacivertliler ses getirecek bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin ayrıntıları ve Fenerbahçe'nin transfer etmeyi çok istediği o isme dair detaylar haberimizde...

21 Kasım 2019 Perşembe 16:30 Güncelleme: 21.11.2019 16:37
Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin devre arası transfer için şimdiden düğmeye bastığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur

Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe, şimdiden arayışlara başlarken özellikle sol bek transferi için yoğun çaba sarf ediliyordu.

Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur

Sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov'un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.

Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur

SOL BEKTE, SAĞ AÇIK OLAN DIRAR OYNUYOR...

Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sonrası büyük sıkıntı çeken sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar'a sol tarafta şans vermişti.

Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur

Yönetimin bu bölge ile ilgili listesindeki isimlerle yavaş yavaş temasa geçeceği bildirilmişti.

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