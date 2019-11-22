Emre Belözoğlu: Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yeneceklerinden şüphesi olmadığını belirtti.
Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından sezona ve Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Ersun Yanal ve öğrencileri milli takım arasının ardından kritik Malatya deplasmanı için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu da Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi.
İŞTE EMRE'NİN O SÖZLERİ:
"Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok."
- 22.11.2019
- EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
- Lyon'dan son dakika Marcelo kararı! Beşiktaş...
- Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...
- Galatasaray'dan Luyindama açıklaması: Ameliyat edilecek!
- Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
-
Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!
Toplam 1
Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
-
1 dakikada bitti
Toplam 1
Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
-
Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
Toplam 1
Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
Emre Belözoğlu: Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.