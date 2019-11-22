Emre Belözoğlu: Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok

Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından sezona ve Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Ersun Yanal ve öğrencileri milli takım arasının ardından kritik Malatya deplasmanı için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu da Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi.

İŞTE EMRE'NİN O SÖZLERİ:

"Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok."