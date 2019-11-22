Emre Belözoğlu: Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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: karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok

Emre Belözoğlu: Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok

'nin kaptanı , 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk 'u deplasmanda yeneceklerinden şüphesi olmadığını belirtti.

Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan 'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından sezona ve maçına odaklandı. ve öğrencileri milli takım arasının ardından kritik deplasmanı için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe kaptanı da 'ndeki antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi.

İŞTE EMRE'NİN O SÖZLERİ:

"Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok."

  1. 22.11.2019
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