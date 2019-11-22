Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Fenerbahçe'de halen daha maddi durumlar en önemli sorun olarak yer alıyor. Kasada sıcak para olmaması futbolcu alacaklarının ödenmesini de geciktirmiş durumda. Ali Koç döneminde transfer edilen bazı isimlerin ise alacaklarının ödenmesi için FIFA'ya gideceği öğrenildi. İşte o isimler ve Fenerbahçe'nin yol haritası...

22 Kasım 2019 Cuma 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





