Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Fenerbahçe'de halen daha maddi durumlar en önemli sorun olarak yer alıyor. Kasada sıcak para olmaması futbolcu alacaklarının ödenmesini de geciktirmiş durumda. Ali Koç döneminde transfer edilen bazı isimlerin ise alacaklarının ödenmesi için FIFA'ya gideceği öğrenildi. İşte o isimler ve Fenerbahçe'nin yol haritası...
22 Kasım 2019 Cuma 10:53
Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Fenerbahçe'nin, halen en önemli sorunu ekonomik konular.

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Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Başkan Ali Koç ve yönetimi geldikten sonra yaptıkları açıklamalarda birçok kez bu konuya vurgu yaptı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Kulübün gelirlerinin doğrudan borç ve faizlere gitmesinden dolayı sarı-lacivertliler yeni gelir kalemleri yaratmak birçok çalışma yapmıştı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Kulübün mevcut durumun biraz olsun düzeltilmesi için yapılan ve yapılmaya devam edecek çalışmalarla yaşanan sıkıntılar şu şekilde özetlendi;

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız futbolcular FIFA'ya gidiyor...

Mali kaynak sıkıntısını aşmak için "Fener Ol" projesi hayata geçti. Bu çerçevede kulüp 25 Milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. Yönetim yeni yıl ile birlikte "Fener Ol projesine" devam etmeyi planlıyor.

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