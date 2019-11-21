Fenerbahçe'de kanatlar çalışacak!

Sakat Muriç ile Kruse ve İsla'dan yoksun bu maça çıkması beklenen sarı-lacivertliler, özellikle kanatlardan rakibini vurmayı planlayacak. Teknik direktör Ersun Yanal, ligin en az gol yiyen takımlarından olan Malatya'ya karşı Moses ve Rodrigues'in daha fazla sorumluluk almasını isteyecek. En uçta Mevlüt'ü oynatacak olan Yanal, bu oyuncunun arkasında da Emre'ye forma verecek. Isla'nın yerine ise sağ bekte Dirar görev yapacak. Bu arada Yanal, ligin en çok gol atan takımı olan Malatya'ya karşı savunmada da özel tedbirler alacak.