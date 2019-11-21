Fenerbahçe'de kanatlar çalışacak!
Sezonun flaş takımlarından Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de eksikler nedeniyle farklı oyun planları uygulanacak. Muriç, Kruse ve İsla’dan yoksun Malatya deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de Rodrigues ve Moses kilit isimler olacak.
Sakat Muriç ile Kruse ve İsla'dan yoksun bu maça çıkması beklenen sarı-lacivertliler, özellikle kanatlardan rakibini vurmayı planlayacak. Teknik direktör Ersun Yanal, ligin en az gol yiyen takımlarından olan Malatya'ya karşı Moses ve Rodrigues'in daha fazla sorumluluk almasını isteyecek. En uçta Mevlüt'ü oynatacak olan Yanal, bu oyuncunun arkasında da Emre'ye forma verecek. Isla'nın yerine ise sağ bekte Dirar görev yapacak. Bu arada Yanal, ligin en çok gol atan takımı olan Malatya'ya karşı savunmada da özel tedbirler alacak.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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