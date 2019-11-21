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21 Kasım 2019, Perşembe
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'de kanatlar çalışacak!

Fenerbahçe'de kanatlar çalışacak!

Sezonun flaş takımlarından Malatyaspor ile karşılaşacak 'de eksikler nedeniyle farklı oyun planları uygulanacak. Muriç, Kruse ve İsla’dan yoksun deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de Rodrigues ve Moses kilit isimler olacak.

Sakat Muriç ile Kruse ve İsla'dan yoksun bu maça çıkması beklenen sarı-lacivertliler, özellikle kanatlardan rakibini vurmayı planlayacak. Teknik direktör , ligin en az gol yiyen takımlarından olan 'ya karşı Moses ve Rodrigues'in daha fazla sorumluluk almasını isteyecek. En uçta Mevlüt'ü oynatacak olan Yanal, bu oyuncunun arkasında da Emre'ye forma verecek. Isla'nın yerine ise sağ bekte Dirar görev yapacak. Bu arada Yanal, ligin en çok gol atan takımı olan Malatya'ya karşı savunmada da özel tedbirler alacak.

  1. 21.11.2019
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