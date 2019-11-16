Eyvah! Deplasman

Süper Lig'de topladığı 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'yi zorlu bir periyot bekliyor. Sezonun 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takım, bununla birlikte birbirinden kritik maçlara çıkacak. Camiaya korkutan şey ise ilk yarıda kalan 6 karşılaşmadan 4'ünün dışarda oynanacak olması. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman karnesi oldukça kötü. Milli ara sonrası Malatya'ya gidecek olan Kanarya, ardından İzmir'de Göztepe'nin konuğu olacak. 14. haftada Gençlerbirliği'ni ağırlayıp mola verecek olan sarı-lacivertliler, bir sonraki maçta şu an lider olan Sivasspor'a gidecek.

YANAL'DAN ÖZEL MOTİVASYON

Zorlu süreç ertesi hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisiyle devam edecek. Fenerbahçe, ilk yarının kapanış maçında ise bu kez Rize'nin yolunu tutacak. Takımın bu sezonki deplasman maçlarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek için kurmaylarıyla çalışmalar yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın dış saha baskısı ve oyunculara uygulanacak motivasyon için uzmanlarla görüşeceği bildirildi. Milli takımlardan dönecek isimlerin de tamamlanmasıyla takım üzerinde deplasman korkusunu yenmek için çalışmalan başlayacak. Ersun Yanal'ın bu zorlu süreçten en az 12-13 puan çıkarıp avantaj elde etmeyi planladığı bildirildi.