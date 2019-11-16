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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Eyvah! Deplasman

Eyvah! Deplasman

Kanarya, ilk yarının sonlarında sıkıntılı bir süreç yaşayacak. 'de kalan 6 maçın 4’ünü dışarda oynayacak. Üstelik bir de derbisi var.

'de topladığı 20 puanla 2. sırada yer alan 'yi zorlu bir periyot bekliyor. Sezonun 12. haftasında 'a konuk olacak sarı-lacivertli takım, bununla birlikte birbirinden kritik maçlara çıkacak. Camiaya korkutan şey ise ilk yarıda kalan 6 karşılaşmadan 4'ünün dışarda oynanacak olması. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman karnesi oldukça kötü. Milli ara sonrası Malatya'ya gidecek olan Kanarya, ardından 'de 'nin konuğu olacak. 14. haftada 'ni ağırlayıp mola verecek olan sarı-lacivertliler, bir sonraki maçta şu an lider olan 'a gidecek.

YANAL'DAN ÖZEL MOTİVASYON
Zorlu süreç ertesi hafta 'de oynanacak derbisiyle devam edecek. Fenerbahçe, ilk yarının kapanış maçında ise bu kez 'nin yolunu tutacak. Takımın bu sezonki deplasman maçlarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek için kurmaylarıyla çalışmalar yapan teknik direktör 'ın dış saha baskısı ve oyunculara uygulanacak motivasyon için uzmanlarla görüşeceği bildirildi. Milli takımlardan dönecek isimlerin de tamamlanmasıyla takım üzerinde deplasman korkusunu yenmek için çalışmalan başlayacak. Ersun Yanal'ın bu zorlu süreçten en az 12-13 puan çıkarıp avantaj elde etmeyi planladığı bildirildi.

  1. 16.11.2019
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