CSKA Moskova - Fenerbahçe | CANLI

Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova karşı karşıya geliyor.

TSİ 20.00'de başlayan ve CSKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Miguel Angel Perez, Fernando Rocha, Mehdi Difallah hakem üçlüsü yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

CANLI | CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO

1. PERİYOT SONA ERDİ: CSKA MOSKOVA 21 - 17 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONA ERDİ: CSKA MOSKOVA 39 - 34 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT OYNANIYOR: CSKA MOSKOVA 42 - 34 FENERBAHÇE BEKO

AVRUPA'DA 517. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 517. maçına CSKA Moskova karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 516 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 314 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

DE COLO YOK

Hafta boyunca idmanlara katılarak kendisini deneyen De Colo'nun ağrılarının geçmemesi üzerine yıldız oyun kurucu maç kadrosuna dahil edilmedi.