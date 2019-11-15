Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki Laura Nicholls ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığını resmi site üzerinden açıkladı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncu Laura Nicholls'u renklerine kattı.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kulübümüz, İspanya Milli Takım oyuncusu Laura Nicholls ile Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.
Laura Nicholls'e hoş geldin diyor, çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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