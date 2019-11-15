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15 Kasım 2019, Cuma
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Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo'da

, Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığını resmi site üzerinden açıkladı.

Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncu 'u renklerine kattı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulübümüz, Takım oyuncusu Laura Nicholls ile Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.

Laura Nicholls'e hoş geldin diyor, çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.

  1. 15.11.2019
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