Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriç oynayacak mı?
Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, Kasımpaşa maçında bir sakatlık yaşamış, buna rağmen karşılaşmayı tamamlamıştı. Ayak bileğinde burkulma olan Muriç son 15 dakikada sekerek mücadele etmiş ve son düdükle yere yığılmıştı.
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