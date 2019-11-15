Vedat Muriç kimdir?
Çaykur Rizespor forması ile 52 maça çıkıp 25 gol atıp, 11 asist yapan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'ni golcüsü oyuncusu Vedat Muriç, 24 Nisan 1994 tarihinde Yugoslavya topraklarında dünyaya gelmiştir. Kosova ve Arnavutluk kökenli futbolcu Vedat Muriç, futbola 2013 yılında ülkesinin takımı KF Liria Prizren'de başlamıştır.
KF Teuta, KS Besa Kavajë formalarını giydikten sonra Giresunspor'un radarına takılan Vedat Muriç, 2014 yılında Türkiye kariyerine başlamıştır.
Burada iki yıl top koşturduktan sonra Gençlerbirliği'ne 500 bin euro bedelle transfer olan oyuncu, 2017-2018 ara transfer döneminde Çaykur Rizespor kadrosuna dahil olmuştur. Şu anda ise Fenerbahçe'de oynamaktadır.
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