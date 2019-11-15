Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer

Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 11 haftayı 20 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İç ve dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertli takımla ilgili taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, canlı yayında Fenerbahçe'nin ocak ayında takımdan göndermeyi planladığı 4 ismi ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği 3 transferi açıkladı...
15 Kasım 2019 Cuma 14:11 Güncelleme: 15.11.2019 14:20
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayıp şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takımı büyük ölçüde yeniledi.

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Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer

Sarı-lacivertliler sezonun sona ermesiyle Eljif Elmas, Mathieu Valbuena, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Diego Reyes, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı Carlos Kameni, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Islam Slimani ile yollarını ayırmıştı.

Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer

Kanarya, sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bırakma kararı alan Volkan Demirel'i ise teknik ekibe dahil etti.

Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından transferde ince eleip sık dokuyan Fenerbahçe, başta Luiz Gustavo, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç olmak üzere 12 ismi kadrosuna kattı.

Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer

Geçen sezona göre daha etkili bir oyun sergilese de inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk 11 haftasında aldığı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

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