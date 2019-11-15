Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer

Geçen sezona göre daha etkili bir oyun sergilese de inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk 11 haftasında aldığı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.