Milli Takım EURO 2020'de! İşte sosyal medya paylaşımları...

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan mücadelede milliler istediğini aldı. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak puanını 20'ye yükseltti. EURO 2020 biletini cebine koyan A Milli Futbol Takımı'nda birçok futbolcu sevincini sosyal medyayadan paylaştı. 4 büyükler Milli Takım'a tebriklerini paylaşımlarla iletirken, Fenerbahçe'nin eski futbolcu Alex de Souza da Millileri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. İşte Milli Takım için yapılan sosyal medya paylaşımları...

15 Kasım 2019 Cuma 02:12 Güncelleme: 15.11.2019 02:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





