Fenerbahçe'de onarım zamanı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de onarım zamanı

'de onarım zamanı

Fenerbahçe'de onarım zamanı

galibiyetinin ardından 3 gün dinlenen (bugün dahil) sarı-lacivertli oyuncular, maçının hazırlıklarına yarın start verecek. 1- Atakları sonuçlandırma ve son pas konusundaki sıkıntılara çözüm aranacak. 2- Skor yükünü genele yaymak için gol idmanları yapılacak.

Teknik heyet, milli arada takımda aksayan yönleri gidermeye çalışacak. Pek çok istatistikte ligin en iyisi olan sarılacivertli takım, aynı zamanda ligin en çok net pozisyon kaçıran ekibi... Bir haftalık arada yapılacak özel antrenmanlarla atakları sonuçlandırma ve son pas tercihinde yaşanan eksik ve hatalara çözüm aranacak.

VEDAT MURİÇ RAHATLATILACAK
Teknik heyetin üzerinde duracağı bir başka konu ise gol yükünü genele yaymak olacak... 'in en çok gol atan (21 gol) takımlarından biri olmalarına rağmen bunu yeterli görmeyen ve ekibi; orta saha, kanat ve savunma oyuncularının daha çok gol atmasına yönelik çalışmalar yaptıracak. Böylelikle hem ileri uçtaki Vedat Muriç'in üzerindeki baskı azaltılacak hem de farklı oyuncularla gol bulunarak, kapanan rakipler daha rahat açılacak.

2. OLDU SIRA ZİRVEDE
Sarı-lacivertliler ligde yeniden ikinci sıraya yükseldi. Aytemiz 'un dün 'a yenilmesiyle birlikte rakibini geçen Kanarya, 21 puanlı yeni lider Demir Grup Sivasspor'un ardından 20 puanla milli araya ikinci sırada girdi.

  1. 11.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de onarım zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN