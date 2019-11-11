Fenerbahçe'de onarım zamanı

Teknik heyet, milli arada takımda aksayan yönleri gidermeye çalışacak. Pek çok istatistikte ligin en iyisi olan sarılacivertli takım, aynı zamanda ligin en çok net pozisyon kaçıran ekibi... Bir haftalık arada yapılacak özel antrenmanlarla atakları sonuçlandırma ve son pas tercihinde yaşanan eksik ve hatalara çözüm aranacak.

VEDAT MURİÇ RAHATLATILACAK

Teknik heyetin üzerinde duracağı bir başka konu ise gol yükünü genele yaymak olacak... Süper Lig'in en çok gol atan (21 gol) takımlarından biri olmalarına rağmen bunu yeterli görmeyen Ersun Yanal ve ekibi; orta saha, kanat ve savunma oyuncularının daha çok gol atmasına yönelik çalışmalar yaptıracak. Böylelikle hem ileri uçtaki Vedat Muriç'in üzerindeki baskı azaltılacak hem de farklı oyuncularla gol bulunarak, kapanan rakipler daha rahat açılacak.

2. OLDU SIRA ZİRVEDE

Sarı-lacivertliler ligde yeniden ikinci sıraya yükseldi. Aytemiz Alanyaspor'un dün Trabzonspor'a yenilmesiyle birlikte rakibini geçen Kanarya, 21 puanlı yeni lider Demir Grup Sivasspor'un ardından 20 puanla milli araya ikinci sırada girdi.