Fenerbahçe'de onarım zamanı
Kasımpaşa galibiyetinin ardından 3 gün dinlenen (bugün dahil) sarı-lacivertli oyuncular, Malatya maçının hazırlıklarına yarın start verecek. 1- Atakları sonuçlandırma ve son pas konusundaki sıkıntılara çözüm aranacak. 2- Skor yükünü genele yaymak için gol idmanları yapılacak.
Teknik heyet, milli arada takımda aksayan yönleri gidermeye çalışacak. Pek çok istatistikte ligin en iyisi olan sarılacivertli takım, aynı zamanda ligin en çok net pozisyon kaçıran ekibi... Bir haftalık arada yapılacak özel antrenmanlarla atakları sonuçlandırma ve son pas tercihinde yaşanan eksik ve hatalara çözüm aranacak.
VEDAT MURİÇ RAHATLATILACAK
Teknik heyetin üzerinde duracağı bir başka konu ise gol yükünü genele yaymak olacak... Süper Lig'in en çok gol atan (21 gol) takımlarından biri olmalarına rağmen bunu yeterli görmeyen Ersun Yanal ve ekibi; orta saha, kanat ve savunma oyuncularının daha çok gol atmasına yönelik çalışmalar yaptıracak. Böylelikle hem ileri uçtaki Vedat Muriç'in üzerindeki baskı azaltılacak hem de farklı oyuncularla gol bulunarak, kapanan rakipler daha rahat açılacak.
2. OLDU SIRA ZİRVEDE
Sarı-lacivertliler ligde yeniden ikinci sıraya yükseldi. Aytemiz Alanyaspor'un dün Trabzonspor'a yenilmesiyle birlikte rakibini geçen Kanarya, 21 puanlı yeni lider Demir Grup Sivasspor'un ardından 20 puanla milli araya ikinci sırada girdi.
- 11.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçe'de onarım zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.